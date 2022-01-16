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Balıkesirspor Samsunspor : 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'un konuğu oldu. Samsunspor, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 19:14
Balıkesirspor Samsunspor : 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Akıncık

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Kore, Otoo (Dk. 46 Bilalli), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 75 Oğuz Han Aynaoğlu), Kethevoama (Dk. 46 Cumali Bişi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 58 Erald Çinari), Mendes, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 88 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 80 Berk Taşkın )

Goller: Dk. 19 Yasin Öztekin, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sedat Dursun, Dk. 90 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

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