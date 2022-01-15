Kocaelispor Ankaragücü: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Maçtan Dakikalar
10. dakikada Kocaelispor sağ kanattan etkili çıktı. Diop'un sürükleyip araya bıraktığı topta Pereira kaleyi çaprazdan gördü. Pereira'nın şutunda top önce savunmaya çarptı ardından kaleci Akın kontrolü sağladı.
33. dakikada Ankaragücü'nde Şahverdi Çetin uzaktan kaleyi yokladı. Kocaelispor savunmasına çarpan top kaleci İsmet'i kontrpiyede bırakıp ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Kocaelisporlu Cisse rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
39. dakikada Kocaelispor savunmasının uzun vurduğu topta Ankaragücü ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. M. Pereira önüne düşen topa gelişine sert bir şut vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
68. dakikada Ankaragücü, kaleyi karşıdan gören tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten auta çıktı.
86. dakikada Ankaragücü'nde Mehmet Murat Uçar, sağ kanatta kendi başlattığı atakta rakiplerini tek tek ekarte ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İsmet'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-2
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