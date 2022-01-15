Denizlispor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20. haftası Ege derbisine sahne olacak. Denizlispor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor – Manisa FK maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Denizlispor – Manisa FK maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.