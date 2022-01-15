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Denizlispor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Ege derbisinde Denizlispor ile Manisa FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:59
Denizlispor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20. haftası Ege derbisine sahne olacak. Denizlispor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Denizlispor – Manisa FK maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?
Denizlispor – Manisa FK maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.

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