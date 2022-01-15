Ban-Ban kaçamadı

Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında galip çıkmadı... İlk yarısı golsüz biten maçta konuk Bandırmaspor, 74'te Doğan Can ile öne geçti. Ev sahibi Menemenspor, Ahmet Sagat ile 84'te beraberliği yakalasa da 6 haftalık galibiyet özlemini dindiremedi: 1-1. Uzatma anlarında Ba da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



PROTOKOL KARIŞTI

Son anları hayli gergin geçen karşılaşmada taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı. Öte yandan protokol tribününde olaylar çıktı. Menemenspor yöneticileri ve taraftarları, konuk Bandırmaspor yönetim kurulu üyelerine saldırdı. Çevik Kuvvet polisi protokole müdahele etmek zorunda kaldı. Darp edilen Bandırmaspor'un 2 yöneticisi hastaneye kaldırıldı.