Paixao Manisa FK'ya doğru

Spor Toto 1. Lig'de devre arasındaki en büyük transfer bombası patlıyor! 2018-19'da Polonya'dan gelen Paixao, Altay formasıyla ilk sezonda 29 gol atarak 1. Lig rekorunu kırmış ve gol kralı olmuştu. 2019-20 sezonunda da 22 gol atan Portekizli santrfor, yine gol kralı unvanını elde etmişti. Geçen sezon da istikrarlı performansını sürdüren Paixao, ligde attığı 25 golle bir kez daha gol kralı olurken, Altay'ı Süper Lig'e taşımıştı.



TEK TARAFLI FESHETTİ

37 yaşındaki futbolcunun, alacaklarını tahsil edemediği için Altay kulübüne ihtarname yolladığı öğrenildi . Buna rağmen ödemenin yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi. Bunun üzerine devreye giren Manisa FK, yıldız golcüyle ilk olarak prensipte anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi imzayı attırıp, yıldız santrforu duyurması bekleniyor.