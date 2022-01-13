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Vato, Menemen’e gidiyor

Menemenspor, Karagümrük'ten Vato Arvaladze'nin peşine düştü. Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Vato, Menemen’e gidiyor
Menemenspor, Karagümrük'ten Vato Arvaladze'nin peşine düştü. Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi. Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi. Bu sezon Karagümrük'te 6 maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan milii formasını terletti.
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