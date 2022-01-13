Timsah Ozegovic

Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Bursaspor, aradığı golcüyü Spor Toto 1. Lig'de buldu. Eylül 2020'de Darmstadt'tan Adanaspor'a bedelsiz gelen Ognjen Ozegovic, Bursaspor'un yolunu tutmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki Sırp forvet, Adana'daki başarılı performansıyla Samsunspor'un da listesine girmişti. Ancak Ozegovic, Karadeniz ekibi yerine Timsah'ı tercih etti. Geçen sezon 1. Lig'de 24 maçta boy gösteren Ozegovic, bin 780 dakika sahada kalırken 14 kez fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı. Bu sezon ise 13 maçta sahaya çıkan Ozegovic, bin 127 dakika süre bulurken 5 gol atmayı başardı. Son 7 lig maçının 6'sında kadroya alınmayan Ozegovic'in Adana'dan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyor. Ozegovic, geçtiğimiz günlerde Timsah'ı sosyal medyada takibe almıştı.

250 BİN EURO ÖDENECEK

Ozegovic için Bursaspor'un 250 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Tecrübeli golcünün de Adanaspor'dan aldığı maaşında iyileştirme yapacağı kaydedildi. Bursaspor bu sezon 19 maçta sadece 23 gol atarken, son haftalardaki kötü performansı nedeniyle ligde 17. sıraya kadar geriledi. Tehlikeli bölgeden acilen uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlıların birkaç takviye daha yapmak istediği öğrenildi. Bursa yönetiminin hazır oyunculara yöneldiği ve takıma direkt katkı sağlayacak isimleri istediği gelen haberler arasında yer alıyor

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

1. Lig'de pazar günü Erzurumspor'u konuk edecek Bursaspor'da maç biletleri satışa çıktı. Son 9 lig maçında sadece 1 galibiyet alarak düşme potasına gerileyen Timsah, maç biletlerini 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Fiyatlar 20, 30, 50, 150, 200 ve 250 TL'den satışa sunuldu. Bursa yönetimi tribünleri doldurarak zorlu maçtan 3 puanı çıkarmak istiyor.