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Bahattin, Ankaraspor’da

Kocaelispor ile yollarını ayıran Bahattin Köse, Ankaraspor ile prensipte anlaştı. Samsunspor'dan büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen 31 yaşındaki golcü, yoluna 2. Lig Kırmızı Grup'ta devam edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Bahattin, Ankaraspor’da
Kocaelispor ile yollarını ayıran Bahattin Köse, Ankaraspor ile prensipte anlaştı. Samsunspor'dan büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen 31 yaşındaki golcü, yoluna 2. Lig Kırmızı Grup'ta devam edecek. Ligde 30 puanla 10. sırada bulunan başkent temsilcisi, play-off hattına 4 puan uzaklıkta yer alıyor. Almanya doğumlu futbolcu bu sezon 5 maça çıkarken gol atamadı. Geçen sezon ise Kocaeli'de 30 maçta 6 golle oynamıştı. 2 yıl önce Samsun'un şampiyonluğunda ise 19 gol, 4 asistle büyük katkı verdi.
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