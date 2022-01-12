TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den haberler

DAVİD GELİYOR

Transfer tahtasını açtırmak için çalışan Menemen, Almanya Bölgesel Lig ekibi Jeddeloh'ta forma giyen Christopher David'i istiyor. Babası Mardinli olan 28 yaşındaki orta saha, teklifi kabul ederse Türk statüsünde oynayacak.

ATAKAN YENİDEN

Lider Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz sezon da oynadığı Ümraniye'de 12 maçta 1 gol attı.

IĞDIR'DA İKİ İMZA

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Iğdır FK, kadrosuna iki önemli ismi kattı. Yeşil-beyazlılar, Çorum FK'den stoper Salih Zafer Kurşunlu (22) ve Bolu'dan ayrılan Erkam Reşmen'i (32) kadrosuna kattığını açıkladı.

SİNAN DA TAMAM

Son olarak Dilaver Güçlü'yü kadrosuna katan Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu forması giyen Sinan Kurumuş'u da renklerine bağladı. 27 yaşındaki tecrübeli golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

BURAK AFYON'DA

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Afjet Afyonspor, Turgutluspor forması giyen Burak Çoban ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

ERHAN MANİSA'DA

Manisa FK, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Çelenk'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altay'dan transfer edilen tecrübeli oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.