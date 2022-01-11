Keçi'nin inadı!

SPOR Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında gol düellosundan galip çıkan konuk Keçiörengücü oldu... Başkent temsilcisi, iki kez geriye düştüğü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi. Altınordu, Recep Aydın'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Keçiörengücü, 48'de Olawoyin ile skora denge getirdi. 71'de Feytullah skoru 2-1 yaptı.
76'DA İbrahim Mirza Aral ile önce beraberliği yakalayan Keçiörengücü, 1 dakika sonra da Ali Yavuz ile maçta ilk kez öne geçti: 2-3. Sezonun ilk deplasman galibiyetini alan Başkent temsilcisi, 3 basamak yükselerek hem tehlikeli bölgeden uzaklaştı, hem de Altınordu'yu ateşe attı. 22 puanla 13'üncü sıraya çıkan Keçiörengücü, haftaya sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.