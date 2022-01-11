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Keçi'nin inadı!

Altınordu deplasmanında mağlup duruma düşmesine rağmen Olawoyin, İbrahim ve Ali Yavuz’un golleriyle 3 puana uzandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Keçi'nin inadı!
SPOR Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında gol düellosundan galip çıkan konuk Keçiörengücü oldu... Başkent temsilcisi, iki kez geriye düştüğü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi. Altınordu, Recep Aydın'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Keçiörengücü, 48'de Olawoyin ile skora denge getirdi. 71'de Feytullah skoru 2-1 yaptı.
76'DA İbrahim Mirza Aral ile önce beraberliği yakalayan Keçiörengücü, 1 dakika sonra da Ali Yavuz ile maçta ilk kez öne geçti: 2-3. Sezonun ilk deplasman galibiyetini alan Başkent temsilcisi, 3 basamak yükselerek hem tehlikeli bölgeden uzaklaştı, hem de Altınordu'yu ateşe attı. 22 puanla 13'üncü sıraya çıkan Keçiörengücü, haftaya sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
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