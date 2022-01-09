Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - İstanbulspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.