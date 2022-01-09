Haberler TFF 1.Lig Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 11:52
Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

👉 MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - İstanbulspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Sırada yıldız golcü var...
Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'da 170 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor