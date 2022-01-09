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BB. Erzurumspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 11:18 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 11:19
BB. Erzurumspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB. ERZURUMSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Menemenspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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