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BB Erzurumspor Menemenspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Menemenspor'u ağırladı. Zorlu müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Erzurumspor'un golünü penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti. Menemenspor'un golü Ahmet Sagat'tan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 15:39
BB Erzurumspor Menemenspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, Menemenspor'u ağırladı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti. Menemenspor'un sayısı ise 64. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, son 4 maçında 3. beraberliğini aldı ve 37 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Menemenspor ise 22 puanla 13. sırada yer buldu.

Erzurumspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.

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