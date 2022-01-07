TFF 1. Lig ve 2. Lig'den haberler

DERDİYOK'A PARTNER!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, transfer yasağını 1 milyon 850 bin euro borç ödeyerek kaldıracaklarını söyledi. Forvet takviyesi yapacaklarını aktaran Koca, "Çok bir oyuncuya ihtiyaç yok. Tek bir oyuncu olarak forvet alabiliriz. Eren Derdiyok tek kalmamalı. Nadir'le yollarımızı ayırdık" dedi.

TAHA TAMAM

Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, uzun süredir peşinde olduğu Trabzonspor U19 Takımı oyuncusu Taha Cevahiroğlu'nu renklerine bağladı. Sağ bekte oynayan 19 yaşındaki ismin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

UMAR MENEMEN'DE

Rasheed, Adamu ve Pote'nin ayrıldığı Menemenspor, kadrosuna 22 yaşındaki Ganalı santrfor Umar Basit'i kattı. Sarı-lacivertlilerin lisansı transfer yasağı kaldırıldıktan sonra çıkarılacak. Honore Gomis'le sözleşme imzalayan İzmir ekibi, Giresunsporlu orta saha Erol Akdağ'la da prensipte anlaşma sağlamıştı.

YASİN MANİSA FK'YE

İkinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Manisa FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Yasin Pehlivan'la ilgileniyor. 33 yaşındaki orta sahayla görüşmelere başlayan Ege ekibi, bu transferi kısa sürede sonuçlandıracak. Yasin bu sezon Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giydi.