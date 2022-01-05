Sekidika ile anlaştık

SporToto 1. Lig ekibi Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Strahil Popov'u resmi olarak kadroya kattıklarını duyuran Kulaksız, Galatasaray'ın OH Leuven'e kiraladığı Jesse Sekidika ile de prensipte anlaştıklarını açıkladı. Kulaksız, "Üç transferimiz daha olacak. İsimlerini gizli tutuyoruz. İmza atmadığımız için isimlerini açıklayamıyoruz. Toplam kadromuzu güçlendirecek 5 transfer istiyoruz" dedi. Kulaksız, şampiyonluğu da çok istediklerini söyleyerek "Mutlu sona hazırız" şeklinde konuştu.