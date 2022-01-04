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Timsah atakta

Erzurum’un Litvanyalı yıldızı Novikovas’ı listesine ekleyen Bursaspor, Kenan Özer ve Metehan Mimaroğlu’yla görüşmelerini de sürdürüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Timsah atakta
Bursaspor transferde hareketli saatler geçiriyor. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Timsah, son olarak BB Erzurum'un yıldızı Novikovas'ı listesine ekledi. Yeşil-beyazlıların, Litvanyalı yıldızla yakından ilgilendiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için Bursaspor'un bir yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor. 2020'den bu yana Erzurum'da forma giyen Novikovas, bu sezon 18 maçta6 gol ve 2 asistle dikkat çekti.

KENAN'DA BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Yeşil-beyazlılar, yerli transferinde ise Kenan Özer ve Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan ve birçok kulübün takibinde olan 34 yaşındaki forvet Kenan için teklifini sunan Timsah, beklemeye geçti. Adana Demirspor'dan kiralanmak istenen Metehan için görüşmeler ise devam ediyor. 27 yaşındaki sol kanat da birçok 1. Lig ekibinin listesinde yer alıyor. Altınordu'da yıldızı parlayan başarılı oyuncu, sezon başında imza attığı Adana Demirpor'da 11 maçta 2 gol attı.
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