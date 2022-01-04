Timsah atakta

KENAN'DA BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Yeşil-beyazlılar, yerli transferinde ise Kenan Özer ve Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan ve birçok kulübün takibinde olan 34 yaşındaki forvet Kenan için teklifini sunan Timsah, beklemeye geçti. Adana Demirspor'dan kiralanmak istenen Metehan için görüşmeler ise devam ediyor. 27 yaşındaki sol kanat da birçok 1. Lig ekibinin listesinde yer alıyor. Altınordu'da yıldızı parlayan başarılı oyuncu, sezon başında imza attığı Adana Demirpor'da 11 maçta 2 gol attı.
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