‘Paşa’ dönüyor

Hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Manisa FK, Marco Paixao'ya talip oldu. Altay formasıyla Süper Lig'de şans bulmakta zorlanan 37 yaşındaki golcü için görüşmeler başladı. Tecrübeli forvete teklifini sunan siyah-beyazlılar, yanıtı beklemeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paixao'nun, Manisa'ya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

İzmir temsilcisine 2018 yılında imza atan ve ilk 3 yılında 77 gol atan 'Marco Paşa', geçen sezon play-off finalinde Altınordu karşısında son dakika golüyle Süper Lig biletini getirmişti. Bu sezon ise ligde şans bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu, ilk yarıda 16 maçta 396 dakika görev yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.