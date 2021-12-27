Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü'nden müthiş dönüş!

Ankaragücü'nden müthiş dönüş!

Başkent derbisinde Keçiörengücü karşısında 1-0 geriye düşen Ankaragücü Sinan ve Eren Derdiyok’un golleriyle kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Ankaragücü'nden müthiş dönüş!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son derbi mücadelesinde iki Ankara ekibi karşı karşıya geldi. Eryaman'daki mücadelenin henüz başında Keçiörengücü Eze ile 1-0 öne geçti. Zirve yarışında kopmak istemeyen Ankaragücü, 45+2'de Sinan Osmanoğlu'nun golüyle eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Ikıncı yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Ankaragücü, 67. dakikada öne geçti. Bu dakikada Owusu'nun asistini iyi değerlendiren Eren Derdiyok, fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 2-1.
DİĞER
Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü! Derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti!
Adım adım takip! Otomobilin her yerinden tabanca çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor