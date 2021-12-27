Ankaragücü'nden müthiş dönüş!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son derbi mücadelesinde iki Ankara ekibi karşı karşıya geldi. Eryaman'daki mücadelenin henüz başında Keçiörengücü Eze ile 1-0 öne geçti. Zirve yarışında kopmak istemeyen Ankaragücü, 45+2'de Sinan Osmanoğlu'nun golüyle eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.
Ikıncı yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Ankaragücü, 67. dakikada öne geçti. Bu dakikada Owusu'nun asistini iyi değerlendiren Eren Derdiyok, fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi: 2-1.