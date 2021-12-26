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Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:45 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 10:45
Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçı 26 Aralık Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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