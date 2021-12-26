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Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 19. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 18:24
Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Yasin Öztekin'in gollerine Tuzlaspor iki gol ile cevap verdi. 2-2 biten maçta iki tarafta birer puanla ayrıldı. Mücadelenin açılış golünü Samsunspor'dan Yasin dakika 4'de atarken Tuzlaspor'dan İsmail Konuk skoru eşitledi. 1-1

84'de sahneye bir kez daha çıkan Yasin Öztekin'in golüne bir dakika sonra Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar cevap verdi. 2-2 Mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda mücadeleyi Erkan Özdamar yönetti.

Üst sıraları hedefleyen v Yılport Samsunspor, puanını 27'ye Tuzlaspor puanını 24'e yükseltti.

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