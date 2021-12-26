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Eyüpspor Balıkesirspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpspor, evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:14
Eyüpspor Balıkesirspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpspor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Bilalli'nin yerden ortasında ceza sahası içinde Kethevoama'nın çapraz pozisyondan vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.

21. dakikada Timur'un kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği şutu kaleci Atilla parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

22. dakikada Eyüpspor savunmasından Mikail'in rakip yarı sahaya gönderdiği topa Otoo istediği gibi dokunamayınca Balıkesirspor defansının arkasında bulunan Umut Bulut meşin yuvarlağın sahibi oldu. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Erdem'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya altıpas içinde bulunan Kethevoama'nın arka direkteki kafa vuruşunu kaleci Emrullah tokatladı.

40. dakikada sağ kanattan Bilalli'nin yerden ceza alanına gönderdiği ortaya kimse dokunamayınca arkadan gelen Erdem'in sol çaprazdan gelişine çektiği sert şut filelere gitti. 1-1

69. dakikada Mete Kaan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Atilla'dan döndü. Kaleciden seken topu altıpasta önünde bulan Taha'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

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