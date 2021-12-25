Kocaelispor ‘Burak’ı kapacak’

Transfer çalışmalarına start veren Kocaelispor, F.Bahçe'den Burak Kapacak'ı kiralamak istiyor. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe transfer olan 22 yaşındaki sol kanat için görüşmeler başladı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Burak'ın gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi. Burak, bu sezon F.Bahçe'de forma şansı bulamadı.
Transfer çalışmalarına start veren Kocaelispor, F.Bahçe'den Burak Kapacak'ı kiralamak istiyor. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe transfer olan 22 yaşındaki sol kanat için görüşmeler başladı. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Burak'ın gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi. Burak, bu sezon F.Bahçe'de forma şansı bulamadı.