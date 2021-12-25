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90+ Altınordu

Bolu karşısında Ahmet’le öne geçen Altınordu, Berk’e yakalandı. Sami, 90+4’te 3 puanı getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
90+ Altınordu
SPOR Toto 1. Lig'de 19. haftanın açılış mücadelesinde Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Altınordu oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadelenin, 23. dakikasında Ahmet Dereli, takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı son ermek üzereyken; 45+1'de Berk Yıldız eşitliği sağladı: 1-1. Boluspor, 51'de Hakan Bilgiç'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. 55'te penaltı kazanan Yarenler'de Bregu, bu fırsatı değerlendiremedi. Son dakikalarda iki ekip de pozisyon bulurken; 90+4'te Sami Satılmış galibiyeti getirdi. Altınordu, 3'te 3 yaparak 22 puanla düşme hattından çıktı.
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