Haberler TFF 1.Lig Perde açılıyor

Perde açılıyor

19. hafta iki maçla başlıyor. 16.30’da Altınordu, Bolu’yu ağırlayacak. 19.00’da ise Adana ile Kocaeli karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Perde açılıyor
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla start alıyor. Günün ilk mücadelesinde Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak ve beIN Max 1'den yayınlanacak. Mücadele öncesi Altınordu 19, Bolu ise 21 puanda bulunuyor. 1. Lig'de günün ikinci mücadelesinde Adanaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Max 2'den yayınlanacak. İki ekip de son maçlarda istediği sonuçları alamazken; ev sahibi Adanaspor 23, Kocaelispor 24 puana sahip.
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