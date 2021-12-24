Bursaspor’da Tuna dönemi

Bursaspor Teknik Direktörlük koltuğunu Tamer Tuna'ya emanet etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üze re toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Antalyaspor'dan 2020 Ekim ayında ayrılmıştı.
Bursaspor Teknik Direktörlük koltuğunu Tamer Tuna'ya emanet etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üze re toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Antalyaspor'dan 2020 Ekim ayında ayrılmıştı.