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Bursaspor’da Tuna dönemi

Bursaspor Teknik Direktörlük koltuğunu Tamer Tuna'ya emanet etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üze re toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Antalyaspor'dan 2020 Ekim ayında ayrılmıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Bursaspor’da Tuna dönemi
Bursaspor Teknik Direktörlük koltuğunu Tamer Tuna'ya emanet etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üze re toplam 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Antalyaspor'dan 2020 Ekim ayında ayrılmıştı.
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