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Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 09:25
Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Kocaelispor maçı 24 Aralık Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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