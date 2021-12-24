Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Kocaelispor maçı 24 Aralık Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.