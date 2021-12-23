Erzurum'a Tuzla çelmesi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Tuzlaspor- Erzurum maçı dün oynandı. Dadaşlar 19'da öne geçti. Sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın açtığı orta direkt kaleye girdi: 0-1. 74'te Ahmet Yazar yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 87'de Onat Kurt'un şutu direkten döndü ve maç sona erdi. Liderle puan farkını 1'e düşürme fırsatı yakalayan Dadaşlar, 1 puan alarak 3. sırada kaldı. Tuzla ise 10. basamakta yer aldı.

ŞENOL FİDAN GİTTİ

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan 1-1 biten Erzurum maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Fidan, "İyi oynamıştık, galibiyeti hak eden taraf bizdik ama olmadı. Tuzla'da oynadığım son lig maçı oldu. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra olmayacağım" dedi.