Haberler TFF 1.Lig Aktüel haberler (23.01.2021)

Aktüel haberler (23.01.2021)

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzla maçı sonrası, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Bu istikrar sürdüğü sürece ilk 2'de olacağız ve Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:40
Aktüel haberler (23.01.2021)

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzla maçı sonrası, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Bu istikrar sürdüğü sürece ilk 2'de olacağız ve Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Samsunspor'da tecrübeli stoper Barış Başdaş ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 maçta 371 dakika süre buldu. Gol veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekti ancak erkenden gönderildi.


Bursaspor'da Teknik Direktörlük görevi için Yücel İldiz'in adı geçiyordu. Ancak Timsah, rota değiştirdi ve tecrübeli hoca Tamer Tuna ile masaya oturdu. Tarafların büyük oranda anlaştığı ifade edildi.


Eyüpspor, Samsunspor'un orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile görüşmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken 3 gol, 2 asistle oynadı. Kontratı Haziran 2023'te bitecek.

DİĞER
‘2022’ye Günaydın’ partisinden renkli anlar! Neşeli buluşma
Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı o isim bakın kim çıktı! Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan Merve'nin ağzı kulaklarında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor