Aktüel haberler (23.01.2021)

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzla maçı sonrası, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Bu istikrar sürdüğü sürece ilk 2'de olacağız ve Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaracağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Samsunspor'da tecrübeli stoper Barış Başdaş ile yollar ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 maçta 371 dakika süre buldu. Gol veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecekti ancak erkenden gönderildi.



Bursaspor'da Teknik Direktörlük görevi için Yücel İldiz'in adı geçiyordu. Ancak Timsah, rota değiştirdi ve tecrübeli hoca Tamer Tuna ile masaya oturdu. Tarafların büyük oranda anlaştığı ifade edildi.



Eyüpspor, Samsunspor'un orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile görüşmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maça çıkarken 3 gol, 2 asistle oynadı. Kontratı Haziran 2023'te bitecek.