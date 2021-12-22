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Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 14. hafta ertelenen Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ile heyecan devam ediyor. Tuzlaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:21
Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Tuzlaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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