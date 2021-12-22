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Tımsah’ta İldiz dönemi

Bursa Sportif Direktörü Deniz Kolgu, Yücel İldiz‘le anlaştıklarını söyledi. 68 yaşındaki hoca, Menemen maçında siftah yapacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Tımsah’ta İldiz dönemi

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, Yücel İldiz'le prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kolgu, "Bursaspor'un aradığı teknik adam modeli çok önemli. Biz kamuoyunu tatmin edecek, teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir isimle anlaşmak istiyorduk. Yücel İldiz'le prensip anlaşmasına vardık. Ufak detayları da konuşarak çözmemiz gerekiyor" dedi.

Menemenspor maçına yeni teknik adamla çıkacaklarını kaydeden Deniz Kolgu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonraki ilk buluşmada bir teknik direktörümüz olacak. Bursaspor takımı Menemenspor maçına yeni teknik direktörü ile çıkacaktır. Sabah yaptığımız toplantı sonrası bu kararı verdik. Ben sadece gelecekle ilgili planlama yapmak için buradayım."

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