Erzurumspor zirve aşkına

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Erzurumspor, erteleme maçında bugün Tuzlaspor'un konuğu olacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma Tuzla Belediye Stadı'nda oynanacak. Şu an maç eksiğiyle 3. sırada yer alan Dadaşlar, kazanarak 2. sıraya yükselmek ve ligin gizli lideri olmak amacında. Son haftalarda ortalama bir grafik çizen Erzurumspor böylece yeni bir seri başlatmak istiyor. Takımın hocası Erkan Sözeri de Tuzla sınavı öncesi mutlak 3 puan peşinde olduklarını kaydetti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sözeri, "Yükselişimizi sürdürmek ve iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Maça galibiyet parolasıyla hazırlandık kesinlikle başka bir sonuç düşünmüyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Oyuncularıma güvenim tam" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erzurumspor dün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını da tamamladı. Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan idmanda pas çalışması ve şut denemeleri yapıldı. İdman çift kale maçla sona erdi.