Manisa altını buldu

Spor Toto 1. Lig'de son iki haftayı beraberlikle geçiren Manisa FK, deplasmanda Tuzla'ya konuk oldu. 19. dakikada Safa'nın ortasında Manisa defansının uzaklaştırdığı topa Erhan Kartal vurdu, Birkan Tetik, kornere çeldi. 22'de kendi sahasında topla buluşan Tabekou, hızla rakip sahaya geçti rakiplerini geçen Tabekou, ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-0. Manisa 3 puanı havada kaptı.



Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, maç sonunda şöyle konuştu: Buraya kazanmak için gelmiştik. Erken gelen golle maçı kazanmayı başardık. Galibiyeti hak ettik. 3 puan için çok mutluyuz.