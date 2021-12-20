Körfez tekledi

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk eden Kocaelispor, Timur'un golüne Diop ile karşılık vererek seyircisi önünde 1 puanla yetindi: 1-1. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Eyüpspor, 21. dakikada Timur Temeltaş'ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle maça ortak olan ev sahibi Kocaelispor, 79'uncu dakikada Mouhamed Diop'un attığı golle umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar 1'er puana razı oldu. Eyüpspor zirve mücadelesinde 2 puan kaybederken, Kocaelispor bu sezon sahasındaki ilk beraberliğini almış oldu. Eyüpspor pazar günü sahasında Balıkesir'i ağırlarken, Kocaelispor Adanaspor deplasmanına çıkacak.