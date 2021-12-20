Haberler TFF 1.Lig Körfez tekledi

Körfez tekledi

1-0 geriye düştüğü maçta 1 puanı Diop’un golüyle kurtaran Kocaelispor, bu sezon kendi sahasında ilk kez berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Körfez tekledi
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk eden Kocaelispor, Timur'un golüne Diop ile karşılık vererek seyircisi önünde 1 puanla yetindi: 1-1. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Eyüpspor, 21. dakikada Timur Temeltaş'ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle maça ortak olan ev sahibi Kocaelispor, 79'uncu dakikada Mouhamed Diop'un attığı golle umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar 1'er puana razı oldu. Eyüpspor zirve mücadelesinde 2 puan kaybederken, Kocaelispor bu sezon sahasındaki ilk beraberliğini almış oldu. Eyüpspor pazar günü sahasında Balıkesir'i ağırlarken, Kocaelispor Adanaspor deplasmanına çıkacak.
DİĞER
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!
Habertürk'ün tokatçı Muharrem'ine yargı karşısında hesap soracak! Mağdur basın emekçisi Ahmet Demir'den açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor