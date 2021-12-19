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TFF 1. Lig'den aktüel haberler (19.12.2021)

G.Birliği , Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Metin Diyadin, Erzurum mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Diyadin, "O maçtan önce 3 galibiyet almıştık. Yeni seri başlatacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'den aktüel haberler (19.12.2021)

G.Birliği , Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Metin Diyadin, Erzurum mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Diyadin, "O maçtan önce 3 galibiyet almıştık. Yeni seri başlatacağız" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, son iki maça odaklandıklarını söyledi. Çapa, "Ligin son 2 haftasında oynayacağımız İstanbul ve Tuzla maçları bize ilk devrenin resmini gösterecek. İkisini de kazanmalıyız" diye kouştu.

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