Haberler TFF 1.Lig Manisa FK Tuzlaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manisa FK Tuzlaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 23:27
Manisa FK Tuzlaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökmen Baltacı, Murat Şener

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal, Gökhan Akkan (Dk. 46 İbrahim Has), Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Selçuk Alibaz, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 74 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 80 Onat Kutay Kurt)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin (Dk. 84 Veli Çetin), Sadi Karaduman, Landre, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış (Dk. 64 Kouter), Tabekou, Anıl Koç (Dk. 64 Diallo), Okan Eken (Dk. 78 Kemal Rüzgar)

Gol: Dk. 22 Tabekou (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammet Taha Şahin, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 84 Landre (Manisa FK), Dk. 61 Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor)

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! O pozisyondan sonra oyuncular birbirine girdi...
Beşiktaş'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Fenerbahçe'yi oyuna ortak edebilmek için elinden geleni yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor