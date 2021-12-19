Gümbür gümbür

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Ankaragücü, konuk olduğu Boluspor'u iki golle mağlup etti. Sarılacivertliler, 6. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 10'da Owusu'nun ceza sahası dışından Selmani güçlükle çeldi.



83'TE PENALTI KAÇTI

52'deAnkaragücü kontratağında İshak'ın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top filelerle buluştu: 0-2. 83'te Yusuf Abdioğlu'nun Berk Yıldız'a ceza sahasınd a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada Roshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Akın gole izin vermedi ve maç bitti