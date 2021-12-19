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Denizlispor evinde çıkış arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Nasadoge Menemenspor'la golsüz berabere kalıp düşme potasından çıkamayan Altaş Denizlispor, yarın evinde zirve adaylarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:09
Denizlispor evinde çıkış arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Nasadoge Menemenspor'la golsüz berabere kalıp düşme potasından çıkamayan Altaş Denizlispor, yarın evinde zirve adaylarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Okan, Hakan, Aissati, Hakan, Ömer ve İlhan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Tekke, "Son 4 maçımızı kazanamadık. Bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Ümraniyespor zorlu bir rakip ancak kazanıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.

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