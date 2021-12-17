Ümraniye tam gaz

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında lider Ümraniyespor, Bursaspor'u gole boğdu: 4-1. İstanbul ekibi, 11. dakikada Bammou'nun penaltı golü ile öne geçti. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken devre arasına 1-0'lık skorla gidildi. İknci devre ise goller peş peşe geldi. 61'de Kartal Kayra Ümraniye'nin 2. golünü kaydetti. 68'de ise İsmail Yüksek Bursa'nın tek sayısını attı: 2-1.



BURSA 8. KEZ YENİLDİ

84. dakikada Serkan Göksu Ümraniye adına farkı tekrar 2'ye çıkardı. Hemen bir dakika sonrasında ise bu kez Bursalı Burak Altıparmak kendi kalesine atınca skor 4-1 oldu. Ümraniyespor bu sonuçla liderliğini korumayı başardı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti. Bursaspor'da ise kötü gidişat devam etti. Yeşil-beyazlı takım bu sezonki sezonki mağlubiyetini yaşadı.



Ümraniye Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursa karşısında ilk 15 dakikada buldukları golden sonra oyunun istedikleri gibi geçtiğini söyledi. Uçar "Taktiksel disiplinden vazgeçmeyip galibiyet peşinde koşan oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.



