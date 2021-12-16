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Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:44
Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı 16 Aralık Perşembe günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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