Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bursaspor maçı 16 Aralık Perşembe günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.