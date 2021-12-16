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Samsun'a çelme

Ankaragücü’nü yenerek çıkışa geçen Kırmızı Şimşekler, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Samsun'a çelme
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçen Kırmızı Şimşekler, 22. dakikada Tomane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in golüyle öne geçti: 1-0. 26. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa sert vuran Bregu, eşitliği sağladı: 1-1. Samsunspor'da Yunus Emre Çift 49 ve 59'da gördüğü sarı kartlar nedeniyle atıldı. 77. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Yasin'in şutu üstten auta çıktı. Maç sona erdi.
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