Samsun'a çelme

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor, evinde Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçen Kırmızı Şimşekler, 22. dakikada Tomane'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in golüyle öne geçti: 1-0. 26. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası ön çizgisi üzerinde topa sert vuran Bregu, eşitliği sağladı: 1-1. Samsunspor'da Yunus Emre Çift 49 ve 59'da gördüğü sarı kartlar nedeniyle atıldı. 77. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Yasin'in şutu üstten auta çıktı. Maç sona erdi.