Şampiyon olacağız

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "İlk yarı istediğimiz şekilde geçmedi. Maç eksiği olan oyuncularımız biraz sıkıntı yaşadı. Hamle yaptık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Kazandık, mutluyuz ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu gösterdik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, çok olumlu desteklediler" dedi.



KAPTANLARA TEŞEKKÜR

Hakemlerin basit faulleri vermeyerek oyunu güzelleştirdiğini belirten Sözeri, "Hakem arkadaşımız basit faulleri vermeyerek oyunun tempolu oynanmasına izin verdi. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımız eksik değil, biz büyük bir aileyiz. Yoğun maç trafiği oluyor. İstikrarlı bir kadro yakaladık. İster istemez yorgunluk ve sakatlıklar olacak. Kaptanımız Mustafa Yumlu'ya ve diğer takım kaptanlarımıza çok teşekkür ederim. Bana saha içinde ve saha dışında çok yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.