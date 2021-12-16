Derbi Bandırma'nın

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftanın derbisinde Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti. 2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in bıraktığı topa gelişine vuran Foxi'nin şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. 45+2. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı kornerde Guıdo Koçer'in röveşatası az farkla dışarıya gitti ve ilk yarı golsüz sonuçlandı. 48. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Dursun'un düşmesi ile topla buluşan Arb Manaj'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Levent Ayçiçek düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Bandırmaspor öne geçince rahatladı.



PUANINI 28'E YÜKSELTTİ

Karşılaşmanın 85. dakikasında Burak Süleyman'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Atilla'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 90. dakikada ani gelişen Bandırma atağında ceza sahası önünde topla buluşan Kerim Avcı topu ağlara gönderdi: 3-0. Bu sonuçla Bandırmaspor ligdeki 9. galibiyetini aldı ve puanını 28'e yükseltti. Balıkesirspor ise 7 puanla son sıraya iyiden iyiye yerleşti ve futboluyla ümit vermedi.



Maçta tribüne asılan afiş dikkat çekti. Afişte Çanakkale'nin Biga ve Bursa'nın Karacabey ilçelerinin de içinde olduğu Bandırma ili haritası yer aldı. Bandırma'nın il olma talebi tribüne taşındı.

GÜZEL GALİBİYET OLDU

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Hava rüzgarlı ve yağmurlu olmasına rağmen golü bulduktan sonra ataklar yapmaya başladık. Bizim için 3 puan önemliydi. Balıkesir derbisi olan bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize, Bandırma camiasına armağan ediyoruz. Pazar günü Bursa'yı yenmek için sahaya çıkacağız" diye konuştu.



Balıkesir Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak ise ilk yarı ile ikinci yarının tamamen farklı geçtiğini vurguladı. Karakulak, "İkinci yarıda savunma oyuncumuz takılıp yere düşünce kırılma noktası yaşadık. Maalesef golü yedik. Gol yedikten sonra maalesef oyunu riske etmek zorunda kalıyorsunuz. Ligin son sırasındayız. Buraya muhakkak galibiyet parolasıyla gelmiştik" dedi.



