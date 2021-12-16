Alt liglerden aktüel haberler (16.12.2021)

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 60. dakikada 10 kişi kalmalarının takımı kötü etkilediğini söyledi. Bir pozisyonda rakibin de 10 kişi kalması gerektiğini belirten Çapa, "Hakem tuhaf düdükler çaldı. Standardı yoktu. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Ankaragücü maçını taçlandırmalıydık" dedi.

BURAK VEDA ETTİ

Altınor'nun ayrılan ve ocak ayında Arminia Bielefeld'e gidecek olan Burak İnce, veda etti. 17 yaşındaki genç orta saha, "Yetiştiğim kulübü ve buradaki kimseyi asla unutmayacağım. Sizler bana abilik kardeşlik yaptınız, sizden çok şey öğrendim. Kariyerimi Bundesliga'da sürdüreceğim. Altınordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Adanaspor'un konuğu Boğa

Lig'in 17. haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Çukurova temsilcisinin maç öncesi 20 puanı bulunuyor. İstanbulspor ise 23 puana sahip. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

BURSA, ÜMRANİYE'DE

Başarılı yıllarını arayan Bursaspor, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Teknik adam değişikliğine giden Bursaspor, alt sıralarda kurtulma çabası verirken, Ümraniyespor ise üst basamaklardan kopmak istemiyor. Maç TRT Spor'da olacak.



Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Manisa FK, evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Teknik Direktör Turgay Altay, "Gol yeme sorunu yaşamakla birlikte üçüncü bölgede de sıkıntılarımız oluyor. Çalışmanın ve mücadele etmenin bize başarıyı getireceğini düşünüyorum. 1 puan kötü değil" yorumunu yaptı.

İLYAS KADRO DIŞI

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak süresiz kadro dışı bırakıldı. beklenen performansın uzağında kalan İlyas, yönetim tarafından kendisine yöneltilen teklifleri kabul etmeyince yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı. Sözleşmesi feshedilme noktasında.