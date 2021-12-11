Ümraniyespor deplasmanda galip | Balıkesirspor 1-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Oğuz Gürbulak ve 62'de Onur Ayık kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü ise 55. dakikada İbrahim Halil Çolak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 3 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 7 puanla ligin sonuna demirledi.

Ligin 17. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise Bursaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in kaleye giden şutunu Kartal kornere çeldi.

19. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Camara'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Oğuz'dan önce kaleci Atilla sahip oldu.

23. dakikada kazanılan serbest atışı Anıl kullandı defansın uzaklaştırdığı topa gelişene vuran Birol Parlık'ın sert şutunu Kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.

28. dakikada Ümraniyespor atağında Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Caamara'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

34. dakikada Kartal'ın ara pası ile ceza sahası içinde Camara'nın sert şutuna Erdem ayak koyarak topu kornere çeldi.

38. dakikada gelişen Anıl'ın başlattığı Balıkesirspor atağında topla buluşan Foxi'nin ortasına Doğa İşeri'nin sert şutu az farkla auta gitti.

40. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında Onur'un ortasına Oğuz Gürbulak'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile cezasahasına giren İbrahim Halil'in şutu kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Erdem'in ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine İbrahim Halil'in şutunu Kaleci Burak uzaklaştırdı.

63. dakikada Vrasavic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Onur Ayık kafa ile ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada gelişen Balıkesirspor atatğında Muhammed Ali'nin sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.