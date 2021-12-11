Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.