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Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:58 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:59
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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