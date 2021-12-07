Alt liglerden haberler (07.12.2021)

KOCAELİSPOR'DA SAKATLIK KABUSU



Üst üste üç yenilgi alan Kocaelispor'da, sakatlıkların da artması can sıkıyor. Yeşil siyahlılarda, Musa Nizam'ın üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Michael Pereira'nın ayağında darbeye bağlı ödem olduğu öğrenildi. Golcü oyuncu Dino'nun sakatlığı sürerken, Güney Afrikalı'nın devre arası hazırlık kampına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Manisa maçı öncesi kadrodan çıkarılan Mevlüt Erdinç ise takımla çalışmalara başladı.



MANİSA UMUTLANDI



Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa FK, son maçta 7 puana ulaştı. Düşme hattından kurtulan ve gelecek adına umutlanan siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Tugay Altay, "Play-off için 10-12 takımın mücadelesi var. Biz, biraz uzaktık. En azından oraya biraz yaklaşmış olduk. Daha da iyi olacağız" diye konuştu.



ALTINORDU'DA ENİS DESTAN KRİZİ



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 68 Aksaray maçında rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Enis Destan, kulübü tarafından da cezaya çarptırıldı. 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganını ilke edinen İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Enis'in devre arasında Avrupa'ya transfer olarak gelir elde edilmesi planlanıyor.



DENİZLİSPOR'DA PES ETMEK YOK



Fatih Tekke yönetimindeki ilk yenilgisini Bursaspor karşısında alan Denizlispor, önümüzdeki maçlarda çıkışa geçeceğine inanıyor. Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Uz, "Yönetim olarak takımımızı başarıya götürecek şartları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ne bir iki galibiyetle hedefimizi değiştirip hayal alemine dalacak ne de bir iki mağlubiyetle moralimizi bozup, çıktığımız bu yolda pes edeceğiz" diye konuştu.



SAĞLIKÇILARA JEST



Gençlerbirliği, sağlık çalışanlarının sezon sonuna kadar iç sahadaki maçları ücretsiz izleyebileceğini duyurdu. Daha önce öğretmenler için bu uygulamayı başlatan başkent ekibi, pandemi döneminde üstün gayretleriyle normalleşme sürecini başlatan sağlık çalışanları adına da benzer bir çalışma yaptı.



PENDİKSPOR URFA'DA TAKILDI



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, 16. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.