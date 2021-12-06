Haberler TFF 1.Lig Menemenspor - Keçiörengücü: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Menemenspor - Keçiörengücü: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 21:59
Menemenspor - Keçiörengücü: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 15. haftasında Menemenspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Maçta gol perdesini 5. dakikada Menemenspor forması giyen Ahmet Sagat açtı. Bu gole yanıt 9'de Olawoyin'den geldi ve durumu 1-1'e eşitledi. Keçiörengücü'nde 25. dakikada Djibrilla sahneye çıkıp konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. Maçta son sözü 88'de penaltıdan Mazlum Demir söyledi: 2-2.

Keçiörengücü'nde Berkan Turan 88'de çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 14'e yükseltti. Menemenspor ise puanını 18 yaptı.

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