Lider Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzla ile hava muhalefeti nedeniyle karşılaşamayan Erzurumspor, konuk ettiği İstanbulspor'u yenerek liderliğe oturdu. 10. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu: 0-1. 36'da Malle'nin ceza sahasının sol çaprazından sert şutu filelere gitti: 1-1. 40'ta Olanare tacı kullandı Mustafa aşırdı, Eren kafayı vurdu: 2-1. 67. dakikada Mücahit müsait pozisyondaki Hasek'e çevirdi. Hasek düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1. Bu sonuçla Erzurumspor günü lider bitirdi.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU'

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maç sonunda mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir karşılaşmaydı. Erken bir golle yenik duruma düştük ama pes etmedik. Sahada istediklerimizi gerçekleştirdik. Daha farklı da kazanabilirdik. 3 puanı hak ettik" dedi.