Haberler TFF 1.Lig Lider Erzurumspor

Lider Erzurumspor

Dadaşlar, İstanbulspor’u 1-0 geri düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Golleri Malle, Eren ve Hasek kaydetti. Boğalar’ın tek sayısı ise Ethemi’den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Lider Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzla ile hava muhalefeti nedeniyle karşılaşamayan Erzurumspor, konuk ettiği İstanbulspor'u yenerek liderliğe oturdu. 10. dakikada konuk ekip öne geçti. Ethemi'nin sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu: 0-1. 36'da Malle'nin ceza sahasının sol çaprazından sert şutu filelere gitti: 1-1. 40'ta Olanare tacı kullandı Mustafa aşırdı, Eren kafayı vurdu: 2-1. 67. dakikada Mücahit müsait pozisyondaki Hasek'e çevirdi. Hasek düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1. Bu sonuçla Erzurumspor günü lider bitirdi.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU'

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maç sonunda mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir karşılaşmaydı. Erken bir golle yenik duruma düştük ama pes etmedik. Sahada istediklerimizi gerçekleştirdik. Daha farklı da kazanabilirdik. 3 puanı hak ettik" dedi.

DİĞER
Son dakika: Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Roma - Inter maçında geceye damga vuran gol...
Asgari ücrette ortak görüş 4 bin TL! Başkan Erdoğan sordu AK Partili kurmayları yanıtladı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor