BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

👉 BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.