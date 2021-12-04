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BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 11:22
BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. BB Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - İstanbulspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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