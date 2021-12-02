Liderliğimiz ertelendi

Erzurum geçen pazartesi günü Tuzla ile deplasmanda karşılaşacaktı. Ancak İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle müsabaka iki kez ertelendi. Evine dönen mavi-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. 12 maçta 25 puan çıkaran Erzurum; 13 maçta 27 puan alan Ümraniye ve 14'er maçta 27 puan toplayan Ankaragücü ve Eyüpspor'un arkasında yer alıyor.

LİGE KONSANTREYİZ

Zıraat Türkiye Kupası'nda Nazilli'ye penaltılar sonucu elenen Erzurum'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Penaltılar biraz şans işi. Olmadı, üzüldük ancak yolumuza bakacağız. Artık lige konsantreyiz Tuzla maçını oynayamadık. Kazanıp, birinci sıraya çıkacaktık. Liderliğimiz şimdilik ertelendi. Önemli olan sezon sonunda ilk 2 sırada yer almak. Bunu başaracak gücümüz ve tecrübemiz var" dedi.